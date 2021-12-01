Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признавала "ЛДНР", они остаются "самопровозглашенными республиками". Однако, по его словам, урегулирование затягивается и прогнозировать их перспективы трудно.

Об этом со ссылкой на Пескова сообщает "РИА Новости".

"Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих "республик", сейчас прогнозировать вообще трудно", - сказал Песков.

Напомним, ранее мы писали о том, что вчера первые 100 жителей неподконтрольного Донбасса вступили в партию "Единая Россия".

Также мы сообщали о том, что в середине ноября президента РФ Владимир Путин разрешил официальную продажу в России товаров из "ДНР/ЛНР". По сути это означает ускорение процесса экономической интеграции "республик" в Россию.

Кроме того, сообщалось, что глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе Грызлов назвал указ Путина по товарам из "ЛДНР" ответом на действия Киева и призвал Украину к переговорам.