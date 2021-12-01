Международная женская теннисная ассоциация (WTA) после исчезновения теннисистки Пэн Шуай, приняла решение остановить проведение турниров в КНР.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"При полной поддержке совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла ее обвинения в сексуальном насилии", - сказал глава WTA Стив Саймон.

Кроме того, он выразил озабоченность рисками, с которыми могут столкнуться игроки и сотрудники ассоциации, если в следующем году соревнования в Китае состоятся.

"Лидеры Китая не оставили WTA выбора. Я по-прежнему надеюсь, что наши призывы будут услышаны и китайские власти предпримут шаги для законного решения этой проблемы", - заявил он.

Напомним, в начале ноября Пэн Шуай в своем сообщении в китайской соцсети Weibo она рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост первого вице-премьера Государственного совета КНР в 2013-2018 годах. Гаоли - близкий соратник председателя КНР Си Цзиньпина и видный партийный деятель.

Сообщение было быстро удалено, но его успело прочитать огромное число пользователей.

С тех пор о теннисистке ничего не известно. WTA и многие теннисисты неоднократно выражали озабоченность судьбой Шуай. На китайском ТВ показали ее письмо, но в теннисной ассоциации не поверили государственному телевидению.

Также сообщалось, что Пэн Шуай вышла на связь с главой МОК.