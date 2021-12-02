Американское агентство Bloomberg обнародовало список из 50 самых влиятельных людей мира в текущем году. В него вошел и российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, а также американская певица Бритни Спирс и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

Перечень опубликован на сайте агентства.

В ежегодном обзоре Bloomberg выбрало представителей сфер бизнеса, развлечений, финансов, политики, науки и технологий, чьи достижения в 2021 году заслуживают признания.

В категорию "Бизнес", среди прочих, вошел генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. Достижением Pfizer в партнерстве с компанией BioNTech стало заключение сделок на сумму более 36 миллиардов долларов на вакцину от коронавируса, что сделало препарат "самым продаваемым фармацевтическим продуктом в 2021 году". Также к этой категории отнесли президента компании Ford Джима Фарли. Акции Ford достигли 20-летнего максимума в 2021 году, когда он преобразовал компанию в законный бизнес по производству электрических и беспилотных автомобилей.

К категории "Финансы" отнесена, в частности, одна из самых богатых женщин мира, бывшая супруга главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт. Она, пожертвовав после развода около 8,6 миллиарда долларов почти 800 благотворительным организациям, названа самым щедрым филантропом. Здесь же оказалось и явление под названием Meme Stock или акции-мемы - это акции, которые выросли не благодаря хорошей работе компании, а из-за шумихи в социальных сетях и на форумах.

В рубрику "Политика", среди прочих, внесли Алексея Навального. Также в эту категорию попал арестованный в конце 2020 года гонконгский оппозиционный магнат Джимми Лай. В ней же оказался офицер полиции Капитолия, который противостоял сторонникам Дональда Трампа, ворвавшимся в здание Конгресса США 6 января.

В категорию "Наука и технологии" внесли главного операционного директора соцсети TikTok Ванессу Паппас. К ее достижениям причислено то, что за первое полугодие у TikTok было больше загрузок в США (34,6 миллиона), чем у двух его главных конкурентов - Instagram (17,7 миллиона) и Snapchat (14,2 миллиона) - вместе взятых. Здесь же оказалась Мими Онг, научный руководитель проекта NASA Ingeniuity, создавшей первый марсианский вертолет. В этой же рубрике представлена экс-сотрудница американской корпорации Facebook, с 28 октября переименованной в Meta, Фрэнсис Хауген, сделавшая достоянием общественности материалы о деятельности компании.

В рубрике "Развлечения" одной из самых влиятельных названа певица Бритни Спирс, которая спустя пять месяцев судебных заседаний в ноябре объявила себя свободной от опеки своего отца, продолжающейся 14 лет. Кроме того, в этой категории оказался американский художник Майк Винкельманн, чье полностью цифровое произведение было продано на аукционе в Лондоне за 69,3 млн долларов.

Напомним, ранее журнал Time опубликовал список из ста самых влиятельных людей 2021 года.

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