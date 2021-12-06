Эта неделя, с 6 по 12 декабря, станет противоречивым периодом и заставит многих представителей зодиака начать приспосабливаться к другим реалиям жизни, искать новую опору в жизни, поддержку в новых источниках, направлениях деятельности или людях. На первый план выйдут вопросы переоценки ценностей.

Рынок тоже может отреагировать некоторыми изменениями, астрологи предсказывают колебание курса валюты, предостерегают от кредитов и серьезных покупок. Не соблазняйтесь объявленными акциями и скидками, они могут быть обманчивыми.

Больше всех эта неделя затронет знаки фиксированного креста (это Телец, Скорпион, Лев, Водолей). У вас начнутся перестройки на всех уровнях.

Овен (21.03 - 20.04)

То, что раньше имело для вас большое значение, может потерять всякий смысл. Вы сможете наконец-то отпустить людей и болезненные обстоятельства из своего прошлого. В начале недели, когда на небе будет растущая Луна в Козероге (6 и 7 декабря), вам будет все по силам. Используйте свой оптимизм и жизнелюбие, чтобы справиться с любыми сложностями и неприятностями.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцов ждет удачная неделя, если вы не будете накручивать сами себя на негатив. Звезды советуют вам пройти профилактический медосмотр, записаться к стоматологу или на расслабляющий массаж. У одиноких представителей знака появятся все шансы завести бурный роман. Попытайтесь прожить неделю, представляя себе будущее, к которому вы стремитесь. Все визуализации исполнятся очень быстро, вот увидите.

Близнецы (22.05 - 21.06)

На этой неделе обдумайте, как вы можете увеличить свой доход. Вполне возможно, дополнительные деньги придут благодаря вашему хобби. Возможно, не все проекты будут продвигаться гладко, но главное верьте в свои силы. Просто задумайтесь, бывают ли враги и завистники у слабого человека. Наверное, вряд ли их так много, как у достойного и успешного. Поэтому будьте благодарны судьбе за ценный опыт.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы возьметесь за то, чего раньше не делали или до чего не доходили руки. Неделя подарит прекрасный шанс для новых начинаний, в которых вас поддержат друзья и родные. Однако неделя не годится для освоения новых приборов и обучения, поэтому со всеми электрическими приборами следует быть предельно аккуратными.

Лев (23.07 - 23.08)

Неделя принесет вдохновение, поэтому сконцентрируйтесь на работе, которая уже в конце недели принесет вам вознаграждение в виде дохода и массу удовольствий. Согласитесь, это вполне неплохо накануне новогодних праздников, когда вы успеете спокойно отдохнуть. В следующие 7 дней вас зарядят позитивным настроением как близкие люди, так и знакомые, которых вы случайно встретите.

Дева (24.08 - 23.09)

Никакая работа на этой неделе не повлияет на ваше желание отдыхать и веселиться. А все добрые слова и комплименты, сказанные в ваш адрес, непременно сбудутся. Поэтому улыбайтесь и готовьтесь к восхитительному периоду. Но не используйте эту неделю для важных переговоров, сдачи экзаменов, подписания важных документов и заключения сделок.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов ждет атмосферная рабочая неделя, дела будут идти хорошо, а свободное от дел время подарит вам шанс встретиться с теми, кого вы долгое время не видели. Можете рассчитывать на помощь Вселенной, если откажетесь от обманных путей получения денег и не станете испытывать везение, покупая лотерейные билеты и играя в казино.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе у Скорпионов может наступить период затишья. После тяжелого рабочего дня или тренировок в спортзале вам захочется видеть только близких и общаться исключительно с родными. Остальные люди могут вас раздражать. Еще одной проблемой может стать ваше желание жить на широкую ногу. Если не станете скромнее, средства закончатся очень быстро, а эгоизм станет причиной конфликтов с окружающими.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Обилие дел и обязанностей, которые могут свалиться вам на голову, могут заставить вас изрядно понервничать. Однако в целом ваша деловая активность принесет неплохие результаты. Даже если вам придется столкнуться с бытовыми хлопотами и конкуренцией на работе, вас не оставят без премии и подарков.

Козерог (22.12 - 20.01)

Звезды предупреждают о том, что вы можете потерять какую-то главную опору в своей жизни. Возможно, у вашего мужа (или жены) возникнут проблемы на работе и ответственность за обеспечение семьи временно ляжет на ваши плечи. А быть может работа, на которую вы делали ставку, вдруг окажется не такой перспективной. В любом случае, растущая луна даст вам сил и избавит хандры и уныния, так что ни о чем не переживайте.

Водолей (21.01 - 20.02)

Эта неделя прекрасно подходит для деловой активности, но некоторые дни (в период с 7 по 9 декабря) будут наполнены суетой и небольшими осложнениями в делах. Вам предстоит немного напрячься и отдать чуть больше сил работе, чем вы планировали. Это будет ощутимая нагрузка в сравнении с последующими неделями, но вы справитесь.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе важно не производить важных покупок, а переговоры лучше перенести на конец недели. То, что вы себе наметите, хорошо продвинется, если вы приложите к действиям как умственную, так и физическую активность. В течение недели неприятное известие может спутать ваши дела, а поездка оказаться безрезультатной.