Президент США Джо Байден появился на публике с заметно севшим голосом. Он успокоил своих слушателей, заверив, что у него не COVID-19, а обычная простуда.

Слегка приболевшим президент появился в Белом доме, во время представления своего ноябрьского отчета по поводу занятости. Выступление Байдена транслировали американские телеканалы.

У президента спросили, все ли с ним в поярдке.

"Я в порядке, я делаю тесты на COVID-19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда. Короче, это просто простуда",- заверил Байден.

Как сообщала "Страна", недавно Байден прошел комплексное медицинское обследование. Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор рассказал, что у Байдена в последнее время усилился кашель, а также ухудшилась походка из-за проблем с позвоночными дисками, к тому же его лечат от нескольких болезней, включая мерцательную аритмию. Но при этом в отчете о результатах обследования сказано, что Байден остается здоровым энергичным мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего.

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