В Минздраве назвали информацию о том, что практикование уринотерапии может улучшить здоровье, мифом. На самом деле уринотерапия лишь усиливает нагрузку на почки и может вызвать новые болезни.

Об этом сообщает в Facebook в субботу, 4 декабря, МОЗ Украины.

"Уринотерапия приводит к чрезмерной нагрузке на почки и печень, провоцирует развитие новых заболеваний. Миф о лечебных свойствах уринотерапии, к сожалению, продолжает жить. Доверчивые люди, прочитав рекомендации псевдомедиков или услышав советы от близких и знакомых, решают употреблять собственную мочу, чтобы избавиться от болезней или улучшить здоровье. Однако такой варварский метод лечения может привести к почечной недостаточности из-за усиленной нагрузки на почки, а в крайних случаях – к смерти", - разъяснили в Минздраве.

В МОЗ добавили, что уринотерапия – это псевдонаучный метод нетрадиционной медицины, предполагающий употребление мочи как лечебного средства. Среди народных советов можно встретить рекомендации по втиранию мочи и даже ее потребления вовнутрь.

В Минздраве объяснили, что делать это крайне опасно для здоровья.

Моча формируется в процессе фильтрации плазмы крови в почках. Когда плазма проходит через почечные каналы, вода и необходимые для организма вещества всасываются, а ненужные и побочные соединения (мочевина, токсины и др.) через мочеточники попадают в мочевой пузырь.

В моче здорового человека содержатся мочевина, креатинин, мочевая кислота, аммиак и другие вещества, накопление в организме которых может спровоцировать серьезные заболевания. Моча больного человека может содержать ацетон, соли тяжелых металлов, бактерии и другие примеси.

"Потребление мочи возвращает весь мусор, от которого организм избавился, обратно в тело человека. Поэтому почки и печень вынуждены работать интенсивнее, чтобы снова избавиться от ядовитых веществ. Это может привести к нарушению функционирования организма", – рассказали в Минздраве.

В МОЗ заявили, что если человек решает пить мочу, полоскать ею горло или нос, делать компрессы и даже клизмы с мочой, то он выбирает неестественный и недоказуемый способ лечения. Человек подвергает собственное здоровье вероятности возникновения заболеваний, так как отравляет организм конечными продуктами азотистого обмена. Признаками такого отравления являются перманентная рвота, диарея, раздражение желудочно-кишечного тракта.

Если человек страдает пиелонефритом (воспаление почек) или другой инфекционной болезнью мочеполовой системы, то возбудители болезни при употреблении мочи могут стать причинами других заболеваний.

В МОЗ добавили, что люди, практикующие компрессы с мочой, якобы обеззараживающие и заживляющие открытые раны, выбирают прямой путь к нагноению этих участков.

Ведомство призвало украинцев пользоваться проверенными источниками и данными доказательной медицины и не заниматься самолечением.

Украинцам рассказали, полезна ли уринотерапия. Источник: Facebook/Минздрав Украины

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