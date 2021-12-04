Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а ныне советник руководителя Офиса президента и глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов женился.

Об этом он сам сообщил в Фейсбуке поздно вечером 4 декабря.

Милованов вывесил фотографию с невестой, которую коротко подписал: "Наталья Шаповал и я поженились.

На странице в той же соцсети избранницы чиновника нет никаких записей о бракосочетании. А в разделе "Краткая информация" указано, что у нее несколько мест работы: она член редколлегии в аналитической платформе VoxUkraine, вице-президент по политическим исследованиям Киевской школы экономики, которую возглавляет Милованов, и директор в Centre of Excellence in Procurement (Центре усовершенствования закупок). То есть Милованов и Шаповал - коллеги.

По данным "Страны", свадьба проходит в киевском ресторане "Маячок", что на улице Февральской.

О торжестве написал в Фейсбуке и глава комитета по развитию ХоРеКа в Союзе украинских предпринимателей Евгений Шевченко.

"Сегодня (внезапно!) произошла свадьба Тимофея Милованова. Совет да любовь, как принято говорить! Все вакцинированы, если что", - сказано в посте Шевченко.

Он также опубликовал фотографии свадьбы, на которых запечатлены не только жених с невестой, но также гости: сам Шевченко, руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский, главный редактор "НВ" Виталий Сыч, экс-президент "Киевстара" Петр Чернышев, заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Это второй брак Милованова. Первый длился четыре года – с 2004-го по 2008-й. Милованов был женат на гражданке США, а причиной расставания назвал свой тяжелый характер и разъезды.

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