Компания Sony уволила старшего вице-президента Джорджа Качиоппо после того, как в сети появилось видео - в нем его обвиняют в педофилии. С 2013 года Качиоппо работал над PlayStation Store и занимался инженерными вопросами. Компания сообщила, что обеспокоена данной ситуацией.

Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал People v. Preds, который занимается поимкой педофилов с поличным.

Так, оператор приехал к дому Джорджа, перед этим назначив встречу, в которой притворился 15-летним парнем и договорился с Качиоппо о сексе. Нашел он его на портале Grindr, на котором Джордж представился Джеффом.

В сети есть доказательства переписки и даже селфи Джорджа в ней с сайта знакомств. Согласно информации в скриншотах, вице-президент компании дал негативную оценку ситуации, когда узнал возраст переписчика. Однако, спустя несколько минут все равно продолжил переписку и обсуждение интимных подробностей встречи.

Вероятно, по данному факту проведут расследование, а группа выложила информацию в открытый доступ, чтобы привлечь внимание, ведь власти самостоятельно не обращают на них внимание.

В целом, на ролике нет преступления, но в переписке Джордж скидывал дикпики якобы 15-летнему парню - за это может последовать наказание.

При этом Sony не стала растягивать расследование на несколько недель и уволила сотрудника.

Ранее мы писали о том, что в Черновцах правоохранители обвиняют двух мужчин пенсионного возраста в развратных действиях против детей. Мужчин, которым 74 и 66 лет, задержали накануне, как раз когда в квартиру одного зашла несовершеннолетняя девушка.

Также "Страна" сообщала, что киберполиция Украины разоблачила педофила, который насиловал маленького мальчика и снимал это на видео. Разоблачить извращенца смогли сотрудники Департамента киберполиции МВД при помощи Интерпола.