Неделя в Украине начинается с осадков. Во вторник, 7 декабря, в западных и северных областях нашей страны ожидается снег. Восточные, центральные и южные области накроют дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В целом, по прогнозам синоптика, погода в Украине на этой неделе будет неоднородной и "пестрой, как цветовой взрыв у современных художников".

"Завтра нас будет пересекать атмосферный фронт и поэтому будет достаточно осадков. Но и здесь все неоднородно", - написала Диденко.

По ее прогнозу, на западе нашей страны, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается преимущественно мокрый снег и его налипание. В Кропивницком с районами, по словам Диденко, а также в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Днепре с районами во вторник будет царить влажная погода с дождем разной интенсивности. На Волыни, Ровенщине, в Донецкой, Луганской областях и Крыму существенные осадки не ожидаются.

"Температура воздуха, как обезьяна из анекдота, хоть разорвись", - анонсировала синоптик.

Диденко пишет, что 7 декабря на западе и севере страны будет холодно: днем ​​от -2 до +3 градусов. На востоке, а также в большинстве центральных областей будет гораздо теплее: +3...+9 градусов. На юге, по словам Диденко, ожидается "настоящая весна": в течение дня 7 декабря +9...+13 градусов, в Крыму +11...+16 градусов.

"Там, где будет около нуля и ниже – скользко, гололедица! Будут блуждать туманы, соответственно, видимость низкая. Поэтому водителям и пешеходам в этот период необходимо особое внимание", - предупредила синоптик.

По ее словам, в Киеве во вторник ожидается облачная влажная погода: мокрый снег с переходом в дождь. Днем столбики термометров будут колебаться около +1...+3 градусов.

Напомним, в понедельник, 6 декабря, из-за гололедицы и снега в Киеве и 12 областях Украины возможны перебои в работе транспорта.

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