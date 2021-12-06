В Украине уменьшается количество случаев заражения коронавирусом. В связи с этим будет рассматриваться изменение карантинного зонирования областей страны.

Об этом сообщается на правительственном портале.

По данным Министерства здравоохранения, за прошлую неделю количество выявленных случаев ковида уменьшилось на 15%, а количество госпитализаций - на 13%.

"Нагрузка на систему здравоохранения тоже постепенно снижается. Реанимационные кровати сейчас заняты на 55%, загруженность кроватей с кислородом за неделю снизилась с 48% до 40%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 33% всех ководных кроватей", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ведомстве также уточнили, что на сегодняшний день штамма "Омикрон" в Украине не выявлено.

Кроме этого, как рассказали в Минздраве, уже в 16 регионах страны 40% взрослого населения имеет по меньшей мере одну прививку против коронавируса, а в 6 регионах 40% населения уже завершило полный курс прививки.

В ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе 9 регионов из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности.

Напомним, по состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям желтой зоны. Ситуация с COVID-19 в них прямо сейчас лучше, чем в двух областях оранжевой зоны.

Также сегодня в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь бизнесу для работы в желтой и оранжевой зонах необходимо обязательно проверять наличие сертификата о вакцинации (или другого ковид-документа) у клиентов и сотрудников.

В связи с этим журналисты "Страны" проверили, как выполняются новые правила.