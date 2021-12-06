6 декабря отмечается 30-летие создания Вооруженных сил Украины. На Михайловской площади идет подготовка к торжествам по случаю этой даты.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Торжества в честь ВСУ пройдут одновременно в Киеве, Харькове, Краматорске, Львове, Одессе и Озерном. В ходе мероприятия между этими городами будет проведен телемост с участием главы государства Владимира Зеленского, руководства Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

Во время торжества состоится демонстрация новейших образцов вооружения и военной техники. Кроме того, запланированы выступления военных оркестров.

Президент Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию создания Вооруженных сил, в Харькове. В Первой столице они пройдут на площади Свободы.

В Киеве же парад начнётся в 18:20.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове накануне мероприятий с Зеленским сообщили о массовом минировании городских школ.

Также мы рассказывали, что в 30-ю годовщину ВСУ Зеленский с Алексеем Даниловым и Андреем Ермаков подарили военным на Донбассе часы.