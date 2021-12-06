На Михайловской площади Киева репетируют торжества по случаю 30-летия ВСУ. Фото, видео
6 декабря отмечается 30-летие создания Вооруженных сил Украины. На Михайловской площади идет подготовка к торжествам по случаю этой даты.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Торжества в честь ВСУ пройдут одновременно в Киеве, Харькове, Краматорске, Львове, Одессе и Озерном. В ходе мероприятия между этими городами будет проведен телемост с участием главы государства Владимира Зеленского, руководства Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.
Во время торжества состоится демонстрация новейших образцов вооружения и военной техники. Кроме того, запланированы выступления военных оркестров.
Президент Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию создания Вооруженных сил, в Харькове. В Первой столице они пройдут на площади Свободы.
В Киеве же парад начнётся в 18:20.
Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове накануне мероприятий с Зеленским сообщили о массовом минировании городских школ.
Также мы рассказывали, что в 30-ю годовщину ВСУ Зеленский с Алексеем Даниловым и Андреем Ермаков подарили военным на Донбассе часы.