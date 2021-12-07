Глава крымского представительства "Аэрофлота" 56-летний Роберт Валеев 5 декабря найден мертвым в офисе компании в Симферополе. Его подопечные обнаружили бездыханное тело начальника с признаками самоубийства, а также предсмертную записку.

Об этом сообщают "Крыминформ" и "Крым 24" со ссылкой на источники.

"Покончил с собой в офисе компании в Симферополе", – сообщил источник.

Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что знает о произошедшем, но обстоятельства ему неизвестны. Он переадресовал все вопросы к правоохранительным органам.

Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, Валеев покончил с собой в офисе компании в Симферополе и оставил предсмертную записку. Источник "Крыминформа" сообщил, что это произошло в воскресенье, 5 декабря. В тот день, по данным Mash, Валеев должен был лететь в командировку в Москву. За несколько дней до трагедии, утверждает Telegram-канал, он распорядился выключить все камеры в служебном помещении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в августе в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его обнаружили на веранде дома с огнестрельным ранением в грудь.

Кроме того, в октябре нашли мертвым брата погибшего Константина - Андрея Павлова, тело которого обнаружили у него в квартире.