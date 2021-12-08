Донецкий апелляционный суд оставил в силе приговор в виде 12 лет заключения, вынесенный подполковнику СБУ Вадиму Федорчуку, который в марте 2017 года, будучи пьяным, вместе с двумя военнослужащими 72 ОМБР выкрал, а затем жестоко забил до смерти жителя Авдеевки Владимира Еремина.

Об этом в соцсети написал брат адвоката, представляющего интересы родственников убитого, Владимир Рыбин.

"Суд удалился в совещательную комнату, а вернувшись, огласил решение коллегии: оставить пригвор 12 лет лишения свободы в силе. Приговор вступил в законную силу. Бравый СБУшник теперь - убийца по приговору суда. Трудная справедливость восторжествовала", - говорится в сообщении.

Автор поста отмечает, что суд тянулся очень долго. В течение первых двух лет он так и не смог приступить к рассмотрению дела по существу.

"Заседания собирались с двух месячными перерывами, а обвиняемый в жестоком убийстве наблюдал за ними по телевизору из Киева. Да да! Суд позволил поважному и занятому "захыснику" присутствовать в заседаниях удаленно, по видеоконференц связи!" - пишет Владимир Рыбин.

Ситуация изменилась, когда в дело вошел адвокат потерпевшей стороны Валентин Рыбин.

"Состав суда был отправлен в отвод. Следующий состав, продолживший либеральщину, тоже был отправлен туда же. И только третья коллегия судей Краматорского суда провела слушание дела в первой инстанции до конца", - добавляет автор поста.

Вина подполковника СБУ Федорчука была доказана полностью и вынесен приговор о 12-летнем заключении.

По словам Владимира Рыбина, подсудимый своей вины не признал и обжаловал приговор.

Напомним, в марте 2017 года пьяный тогда еще майор СБУ Федорчук взял с собой двух военнослужащих 72-й бригады и на служебном микроавтобусе, переоборудованном под скорую помощь, направился в кафе "Аут" в Авдеевке.

Там он встретил ранее не знакомого ему жителя Авдеевки Владимира Еремина. После непродолжительного общения майор СБУ заподозрил местного жителя в распространении наркотиков, затащил жертву в салон автомобиля и вывез из города. Уже за пределами Авдеевки Федорчук связал свою жертву скотчем и обутыми в берцы ногами нанес ему не менее 25 ударов в жизненно важные органы.

Владимир Еремин скончался на месте преступления из-за кровоизлияния в голову, которое наступило вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. Труп обнаружили в лесопосадке возле дороги Константиновка-Донецк только через 6 дней после убийства, 10 марта 2017 года. Подробнее о расправе можно почитать здесь.

Также мы сообщали, что после вынесения приговора судом первой инстанции апелляционные жалобы подали как представитель защиты Федорчука, так и прокурор, а также представитель потерпевших по делу, адвокат Валентин Рыбин. Они просили апелляционный суд приговорить Федорчука к пожизненному заключению.