В четверг, 9 декабря, Кабинет министров Украины согласовал назначение Микиты Виктора Федоровича на должность главы Закарпатской областной государственной администрации. На данный момент он является действующим сотрудником Службы безопасности Украины. Родом сам из Закарпатской области.

Об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, 15 ноября глава Закарпатского областного совета Петров досрочно сложил свои полномочия. Депутаты приняли его отставку. До этого, 28 октября, депутаты Закарпатского областного совета проголосовали за выражение ему недоверия. Позже Зеленский уволил Полоскова и обязанности губернатора региона временно возложили на заместителя главы ОГА Петра Добромильского.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в событиях, которые привели к отставке Петрова. Местные политический силы объединились и вступили в противостояние с командой президента Украины Владимира Зеленского.

В отместку Банковая решила заменить губернатора - вместе близкого к одному из местных авторитетных людей Петевке Полоскова, буде назначен СБУшник.