Состоялось важное заседание комитета по вопросам регламента. На повестке было два вопроса - создание временной следственной комиссии по расследованию фактов, которые привели к аннексии Крыма #4657. Создать такую ВСК еще в январе прошлого года предложила Елизавета Богуцкая. Этот проект депутаты поддержали и рекомендовали Раде создать такую следственную комиссию.

А вот второй вопрос - создание ВСК по расследованию использования средств из фонда борьбы с короновирусом # 6353, комитет завалил по явно надуманным причинам.

Эту комиссию предлагали создать депутаты от оппозиции, чтобы проанализировать, куда ушел из ковидного фонда 91 млрд грн в прошлом году и 17 млрд в нынешнем.

Но комитет придрался к мелочам - его членам не понравилось, что в названии проекта не фигурирует словосочетание "по вопросам", а также они считают нецелесообразно использовать в одном предложении словосочетания "по расследованию" и "осуществление парламентского контроля" "в качестве синонимического ряда". Также комитет не согласен с тем, что авторы постановления предлагали отчитываться о проведенной работе ежемесячно, а не раз в полгода, потому что в бюджете не предусмотрено излишнее расходование бумажно-канцелярских принадлежностей на работу комиссии.

В общем, самые примитивные "отмазки", чтоб не дать расследовать куда ушли многие миллиарды, которые предназначались на борьбу с ковидом, а в реальности были использованы на дороги и другие цели.

Ранее "Страна" писала о том, что ВСК по расследованию смерти Полякова вызвала к себе фигурантов дела и хочет получить данные с киевских камер.

Также мы сообщали, что ВСК Рады назвала причинами Иловайской трагедии ошибки Порошенко и Минобороны.