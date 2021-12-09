Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вводит мониторинг языка, на котором преподаватели ведут пары. Такое решение университет принял после проверки доносов студентов о нарушении языкового законодательства отдельными преподавателями.

Жалобы поступили уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю, о чем сообщила его пресс-служба в Фейсбуке 8 декабря.

В вузе отметили, что нарушения закона пока подтвердилось только в одном случае: в Учебно-научном институте международных отношений. Там преподаватель проводил занятия на негосударственном языке (надо полагать, по-русски). По результатам проверки его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Еще в одном случае, уже в Учебно-научном институте журналистики, использовали русскоязычный видеоконтент по теории менеджмента (для раскрытия технологий менеджмента в России). Как объяснили в письме Креминю, это было сделано с целью "раскрытия сущности картины ценностного предложения при рассмотрении вопросов стратегий в мировых медиа".

Также в КНУ аргументируют, что использование материалов на разных языках для демонстрирования особенностей коммуникационного позиционирования товаров или услуг не является нарушением. Наоборот – это следует рассматривать как необходимую составляющую обучения, чтобы сформировать в сравнительном плане представления об отличиях отечественных коммуникационных технологий от зарубежных.

"Следует знать коммуникационные особенности врага для того, чтобы правильно выстраивать свою технологию влияния на общество", - заявили в университете.

Администрация университета заверила, что в случае выявления нарушений языкового закона научно-педагогических и научных работников привлекут к ответственности в установленном законом порядке.

Ранее "Страна" сообщала, что Креминю поступила жалоба на употребление Зеленским русского языка во время пресс-марафона.

Также мы рассказывали о призыве Креминя переименовать города с "русскоязычными" названиями.