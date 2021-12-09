После доносов студентов КНУ будет отслеживать, на каком языке преподаватели ведут пары
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вводит мониторинг языка, на котором преподаватели ведут пары. Такое решение университет принял после проверки доносов студентов о нарушении языкового законодательства отдельными преподавателями.
Жалобы поступили уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю, о чем сообщила его пресс-служба в Фейсбуке 8 декабря.
В вузе отметили, что нарушения закона пока подтвердилось только в одном случае: в Учебно-научном институте международных отношений. Там преподаватель проводил занятия на негосударственном языке (надо полагать, по-русски). По результатам проверки его привлекли к дисциплинарной ответственности.
Еще в одном случае, уже в Учебно-научном институте журналистики, использовали русскоязычный видеоконтент по теории менеджмента (для раскрытия технологий менеджмента в России). Как объяснили в письме Креминю, это было сделано с целью "раскрытия сущности картины ценностного предложения при рассмотрении вопросов стратегий в мировых медиа".
Также в КНУ аргументируют, что использование материалов на разных языках для демонстрирования особенностей коммуникационного позиционирования товаров или услуг не является нарушением. Наоборот – это следует рассматривать как необходимую составляющую обучения, чтобы сформировать в сравнительном плане представления об отличиях отечественных коммуникационных технологий от зарубежных.
"Следует знать коммуникационные особенности врага для того, чтобы правильно выстраивать свою технологию влияния на общество", - заявили в университете.
Администрация университета заверила, что в случае выявления нарушений языкового закона научно-педагогических и научных работников привлекут к ответственности в установленном законом порядке.
Ранее "Страна" сообщала, что Креминю поступила жалоба на употребление Зеленским русского языка во время пресс-марафона.
Также мы рассказывали о призыве Креминя переименовать города с "русскоязычными" названиями.