На пленарном заседании Палаты представителей Беларуси в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в закон "О внутренних войсках МВД Республики Беларусь". Он разрешает военным применять оружие в случае вооруженных нападений на части и боевую технику на массовых мероприятиях.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Цель разработки законопроекта - совершенствование организационно-правовой базы внутренних войск МВД Беларуси, порядка выполнения их задач, повышение правовой и социальной защиты военнослужащих.

Среди прочего законопроект предусматривает:

участие внутренних войск в охране общественного порядка при чрезвычайном и военном положении, правовой режим в зоне проведения контртеррористической операции, усиление охраны государственной границы;

предоставление военнослужащим внутренних войск права на хранение и ношение оружия, изучение обстановки в районах выполнения задач, в том числе с использованием технических средств;

предоставление военнослужащим внутренних войск права применять оружие в отношении участников группировок или вооруженных нападений на воинскую часть или дозорный пост, в случае попыток незаконного проникновения на территорию охраняемых объектов;

наделение внутренних войск полномочиями по применению боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка или действий, направленных на уничтожение имущества всех форм собственности;

возложение на внутренние войска обязанности обеспечивать безопасность не только своих военнослужащих от посягательств на их жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество, но и гражданского персонала внутренних войск и их родственников.

Статья 21 проекта описывает правила использования оружия. В текущей версии это разрешено только если "другие способы и средства обеспечения их реализации оказались неэффективными". В новом варианте нет такого ограничения.

Оружие также может быть использовано против лица, которое незаконно пытается проникнуть (или покинуть) территорию объектов, охраняемых внутренними войсками, если нет другого способа остановить это лицо.

Еще одна предлагаемая поправка к этой статье касается расширение применения оружия против женщин, инвалидов и несовершеннолетних. Пока внутренние войска могут стрелять в таких людей только в том случае, если они "осуществят вооруженное или групповое нападение".

Законодатели также хотят разрешить использование военной техники, чтобы останавливать беспорядки. В статье 22, описывающей правила ее применения, предлагается добавить пункт, что ее можно использовать для "пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка или действий, направленных на уничтожение имущества всех форм собственности".

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