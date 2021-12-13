В понедельник, 13 декабря, состоится заседание фракции "Слуга Народа". На нем нардепы обсудят законопроекты, касающиеся медреформы, публичных закупок и налогообложения доходов от азартных игр. Кроме того, "слугам" представят делегатов от фракции в Нацсовет по ТВ.

Об этом в Telegram-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По ее словам, заседание фракции состоится в 19:00. На нем "слуги" обсудят приоритетные законопроекты, которые будут вынесены на текущую пленарную неделю.

Во время заседания фракции, по данным Палийчука, планируют заслушать информацию главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича о Законе Украины "О публичных закупках" в части особенностей применения переговорной процедуры закупки (законопроект №6273).

Кроме того, "слуги" рассмотрят вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (№ 2713-д).

Запланировано рассмотрение законопроектов о медицинской реформе:

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию предоставления медицинской помощи (№6306),

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№ 5831),

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (№ 5873),

проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака (№4358).

Также планируется представление делегатов от фракции в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию на три вакантные должности по квоте Верховной Рады Украины. По информации источников "Страны", это Ольга Герасимьюк, Олег Черныш и Александр Бурмагин.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, чем займется Рада в последнюю пленарную неделю года.

Также мы сообщали, что "слугам народа" повысили зарплаты "в конвертах".