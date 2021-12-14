Во вторник, 14 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о введении электронного удостоверения ветерана.

"За" соответствующий документ проголосовали 310 народных депутатов.

Закон предусматривает закрепление на законодательном уровне возможность использования электронного удостоверения ветерана, пострадавшего участника Революции достоинства и лица, на которое распространяется действие этого закона (электронное удостоверение ветерана)

"Проект Закона разработан с целью закрепления на законодательном уровне возможности использования гражданами Украины отражения в электронной форме информации, содержащейся в удостоверении ветерана войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, лица, на которое распространяется действие настоящего Закона (е-Удостоверение ветерана) и налаживания автоматизированного информационного обмена между Единым государственным реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления", - сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, Кабмин хочет расширить пакет льгот для ветеранов.

Также сообщалось, что в приложении "Дия" появятся сервисы для ветеранов и их семей.