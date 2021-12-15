Близкий соратник и товарищ Владимира Зеленского засветил свой дорогущий внедорожник от престижного немецкого автоконцерна. Корреспонденты "Страны" встретили заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко в центре Киева, неподалеку от станции метро "Арсенальная".

Политик приехал на BMW X5 2019 года выпуска.

Он был на заднем пассажирском сидении, а за рулем - личный шофер. Хотя ранее Зе Киря (такой у него ник в соцсетях) лично водил тачку.

Судя по декларации, джип Тимошенко купил буквально через месяц после инаугурации президента.

И выложил за него 2 640 653 грн. Помимо этого, в автопарке семейства есть и кроссовер Porsche Macan и микроавтобус Volkswagen Caravelle.

На наших кадрах видно, что Зе Киря ездит с личным водителем, видео: Изым Каумбаев, "Страна"

Но наше внимание привлекли госномера на внедорожнике Кирилла. Ведь раньше на бампере красовались совсем иные цифры. Оказалось, все дело в том, что зам Ермака, как и его шеф, а также многие высокопоставленные чиновники из нынешней власти не пренебрегает повышенными мерами безопасности.

Ранее журналисты «Схем» уже уличали Тимошенко в том, что он пользуется номерами прикрытия, которые не позволяют идентифицировать хозяина авто. Поэтому и штраф патрульные не выпишут за нарушения, и не найдут водителя в случае серьезного преступления.

Более того, как сообщали в паблике dtp.kiev.ua замглавы ОП по началу пользовался мигалками, которые стояли под лобовым стеклом. А также номерами-перевертышами.

Напомним, как ранее сообщала «Страна», экс-спикер Разумков тоже регулярно менял госномера на своей казенной Toyota Camry.