Сотрудники Одесской таможни выявили попытку незаконного ввоза в Украину товара двойного назначения. В частности, из Израиля в Киев было отправлено 24 тонны нитрата калия, который может быть использован в террористических целях. Это вещество включено в Единый список товаров двойного использования, его импорт осуществляется только по разрешению Госэкспортконтроля.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Согласно поданным в таможню документам, нитрат калия перемещался как "Удобрения минеральные с содержанием двух питательных элементов - азота и калия".

Специалистами был произведен отбор проб товара. Выяснилось, что товар представляет собой "нитрат калия водорастворимый для использования в качестве минерального удобрения".

Весь груз изъят и перемещен на склад таможни. В СБУ направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

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