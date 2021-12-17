Мовный омбудсмен Тарас Креминь считает недопустимым вещание телеканала "Дом" на негосударственном языке в случае предоставления ему статуса общенационального.

"Сегодня в повестку дня заседания Верховной Рады Украины снова внесен законопроект №4487, поправками к которому предлагается в эфире одного из телеканалов (телеканал "Дом" - Ред.) осуществлять показ передач и фильмов на негосударственном языке на всей территории Украины. Относительно недопустимости принятия этого законопроекта с соответствующими поправками я обратился к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку", - цитирует Креминя его пресс-служба.

Он добавил, что согласно языковому законодательству телерадиоорганизации должны вещать на государственном языке. По его словам, согласно Конституции гражданин Украины не имеет обязательства владеть другим языком, кроме как государственным, поэтому предоставление ему - как потребителю - вне его воли информации на другом языке является нарушением его прав, что несовместимо с Конституцией.

"Не соответствует конституционному статусу как единого государственного языка применения режима двуязычия в публичном пространстве путем смешивания украинского языка с любым другим, в частности когда телевизионное вещание или радиовещание в звуковой форме осуществляется одновременно на двух языках - украинском и другом, что не только является нарушением права гражданина Украины на получение информации на государственном языке, но и приводит к сужению пространства употребления украинского языка, подрывает изнутри саму его систему, искажает ее структуру, создает почву для ее внутреннего разложения, обусловливая ее упадок", - заявил Креминь.

Кроме того, мовный омбудсмен обратил внимание на выводы Конституционного суда, о том, что обеспечение функционирования государственного украинского языка во всех сферах общественной жизни является обязанностью государства.

"Поэтому предостерегаю народных депутатов Украины от нарушения Конституции и законов Украины и нивелирования государственного статуса украинского языка, как сегодня, так и в дальнейшей своей деятельности. Ведь по заключению КС Украины угроза украинскому языку и его статуса как единого государственного языка равносильно угрозе национальной безопасности Украины и самому существованию Украинского государства", - Добавил Креминь.

Напомним, в среду комитет Верховной Рады по правам человека рекомендовал парламенту принять в целом законопроект "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещённых лиц" №4487, который предусматривает общенациональный статус для телеканала "Дом", который сейчас вещает на русском языке.

Ранее "Страна" писала о том, что эфирная сетка созданного для жителей неподконтрольных Киеву территорий Украины государственного телеканала "Дом" забита советскими фильмами.

Также мы сообщали, что украинские гостелеканалы "Дом" и UATV заказали самые дорогие в мире видеокамеры.