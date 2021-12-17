В Польше член городского совета Кракова Алисия Щепаньская обвинила своего коллегу Славомира Петшика, который, по словам женщины, принуждал ее переспать с участником делегации из Львова.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

Произошло во время неофициальной части визита украинских политиков из Львова. По словам Щепаньской, Петшик настаивал, чтобы она вступила в половой контакт с одним из гостей города, заявив при этом, что "совет платит натурой за услуги".

После этого женщина обратилась к главе городского совета с просьбой расследовать ситуацию, и дело передали в дисциплинарный комитет.

В результате чего, Славомиру Петшику пришлось публично извиниться перед своей коллегой.

"Приношу свои извинения советнику Щепаньской за то, что во время ужина с делегацией из Львова я использовал неудачные фразы в общении с ней, которые были восприняты как оскорбление", - написал он в Facebook.

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Кроме того, в США сотням гимнасток - жертвам сексуального насилия и домогательств - выплатят 380 млн долларов.