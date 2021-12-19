В Харькове разыскивают 36-летнего Николая Кулинчика, который накануне таинственном образом пропал возле вольера с лосем в местном "Экопарке".

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков life".

"Родственники разыскивают 36-летнего Николая Кулинчика, сотрудника "Экопарка". Николай проживал и работал разнорабочим на территории парка. Утром 13 декабря возле вольера лося была найдена его одежда и кроссовки", - говорится в сообщении.

Также журналисты рассказали, что о пропаже работника работодатель полицию не оповещал. А родственники ждали, пока пройдет трое суток, прежде чем обратиться к правоохранителям.

Сейчас поиски мужчины продолжаются.

Напомним, в Сумской области кинологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) нашли пожилую женщину, которая исчезла 2 суток назад. На поиски пропавшей отправились кинологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Было обследовано более 7000 квадратных километров.

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