В Черновцах жители нескольких домов на перекрестке улиц Комарова и Героев Майдана в Черновцах возмутились из-за установки вышки и провели срочное собрание.

Об этом сообщает molbuk.ua.

Жители считают, что вблизи их домов строят "5G-вышки". По крайней мере, об этом свидетельствуют объявления, которыми местные жители расклеили двери подъездов своих жилых домов.

При этом начальник технического отдела компании Vodafone в Черновцах Борис Вакарчук сообщил, что на самом деле во дворе указанных домов устанавливают mini-BTS – базовую станцию мобильной связи и интернета.

Вакарчук убеждает, что оборудование безопасно для здоровья людей и, в случае запуска станции, будет создавать мизерные уровни электромагнитного поля, ведь антенны и оборудование обладают очень малыми коэффициентами усиления.

В то же время представитель мобильного оператора добавил, что для того, чтобы доказать жителям безопасность этого оборудования, после его запуска компания готова вызвать независимых экспертов и медиков для проведения замеров излучения.

Ранее мы писали о том, что в российском городе Азов Ростовской области жители попытались засыпать яму, в которой в этот момент находились археологи, решив, что те устанавливают вышку для передачи связи в формате 5G.

Кроме этого, во Франции противники 5G сожгли вышку и полтора миллиона человек остались без связи.