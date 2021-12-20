В полиции рассматривают две версии, как метадон попал в организм внезапно умершего нардепа Антона Полякова - либо он сам его принял, либо ему дали это вещество принудительно. Об этом рассказал начальник Нацполиции Киева Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

По словам Выговского, у следствия на данный момент нет подозреваемых. Так он прокомментировал статус Руслана Джамбулатова, который был в тот вечер с Поляковым.

"Да, он не задержан, с ним проводятся следственные действия. Он имеет статус свидетеля. Подозрения никому не объявлялись, пока что идет расследование", - сказал правоохранитель, заявив, что к делу привлекут "международных экспертов".

Комментируя то, что нардеп Анна Скороход настаивает на версии об убийстве, Выговский заявил, что в полиции такой однозначности нет.

"Факт в том, что дело расследуется по ст. 115 (Убийство), есть труп, мы знаем, кто с ним был в тот вечер и хронологически раскладываем события того дня. Я не хочу давать оценку ее заявлениям, но она имеет право так думать", - заявил он.

Напомним, о смерти нардепа Антона Полякова сообщили 8 октября. Дело квалифицировали по статье "убийство" с пометкой "естественная смерть".

В полиции Киева 8 октября сообщили, что помощник нардепа Анны Скороход Джамбулатов был допрошен, но не задержан.

Позже оказалось, что в компании был третий мужчина - Хатаи Алиев. Согласно показаниям таксиста, именно Алиев вызывал ту самую машину с тем самым водителем, куда потом пересадили еще живого на тот момент депутата

Затем ужинавший с Поляковым перед его смертью Джамбулатов исчез из списка помощников Скороход.