В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект о создании комиссии по расследованию роли правящей партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" в причастности к организации госпереворота в Украине.

Об этом сообщает "Sputnik Литва".

Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента. Документ был разработан после того, как в СМИ появилась информация о возможной причастности Литвы к организации госпереворота в Украине. Так, в статье "Украинской правды" говорилось о том, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов прибыл в Вильнюс на частном самолете в конце ноября, когда там праздновал день рождения Савик Шустер. СМИ предположили, что участники торжества могли обсуждать кандидатов на будущие президентские и парламентские выборы. На дне рождения Шустера присутствовали бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман, брат мэра Киева Владимир Кличко, а также член Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Эммануэлис Зингерис.

По данным "Спутника Литвы", Зингерис отказался объяснять, "что он делал на собрании оппонентов Зеленского и не сделал этого до сих пор". Депутаты считают, что это противоречит принципу открытости, провозглашенному литовскими политическими партиями и вызывает обоснованные подозрения, что партия консерваторов участвует в заговоре против президента Украины".

Сам Шустер утверждает, что ни о каком госперевороте на его дне рождения гости не говорили. Он обвинил Офис президента в попытке выставить его день рождения подготовкой к госперевороту.

Ранее "Страна" писала, как 22 ноября в сети появились фото с дня рождения Шустера, которые стали мемами.