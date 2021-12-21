На днях правоохранители завершили расследование резонансного дела о смерти прохожего от рук таксиста, выходца из Азербайджана. Инцидент произошел на улице Городецкого в Киеве еще 19 февраля этого года.

В тот день молодой таксист по имени Абдулла, проезжавший по этой улице с пассажиром, вступил в перепалку с бывшим сотрудником Киевской таможни 52-летним Владиславом Корниенко, переходившим дорогу по пешеходному переходу.

После словесной ссоры разгоряченный таксист-кавказец выскочил из машины и несколько раз ударил пешехода кулаками по голове. От ударов мужчина упал на брусчатку и вскоре умер. За погибшего вступился бывший начальник таможенной службы Украины - Анатолий Макаренко. Он публично требовал наказать виновника смерти бывшего коллеги по всей строгости.

По словам друзей погибшего Корниенко, в этом деле изначально появилась странная экспертиза, свидетельствующая, будто пешеход умер не от побоев, а от сердечного приступа. Однако, как следует из информации из Единого реестра судебных решений, Печерская прокуратура не согласилась с выводами киевской экспертизы о якобы естественных причинах смерти прохожего. Как сказано в одном из решений Печерского суда Киева, "в связи с несоответствием фактическим обстоятельствам дела".

Прокуратура инициировала новую судебно-медицинскую экспертизу в Днепре. Как рассказали нам близкие друзья погибшего на условиях анонимности, только благодаря этому удалось получить достоверный вывод, что смерть Корниенко настала от ударов таксиста.

Судя по информации из реестра судебных решений, подозреваемый с адвокатом пытались затянуть ознакомление с делом, однако определением Печерского суда от 10 декабря их ограничили в сроке ознакомления. А в минувший понедельник обвинительный акт прокуратура направила в суд.

Подозреваемый таксист Абдулла с февраля находится в Лукьяновском СИЗО. По ч.2 ст.121 УК Украины, "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть", ему грозит до 10 лет тюрьмы. Родня Абдуллы утверждает, что это просто несчастный случай и их родственник ни в чем не виноват.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве пассажиры жестоко избили таксиста, который попросил их надеть маски.

Также мы сообщали, что в Киеве таксист избил пожилую туристку из Италии и хотел "договориться" со свидетелями побоища.