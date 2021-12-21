Конституционный суд Украины признал конституционными положения статьи Закона Украины "о телевидении и радиовещании", которые запрещают трансляцию в Украине российских фильмов, сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

В частности, суд признал конституционными положения, которыми предусматривается:

запрет демонстрации контента с лицами, внесенными в перечень угрожающих нацбезопасности,

положения о запрете трансляции фильмов, произведенных страной-агрессором после 1 января 2014 года.

Впрочем, как мы знаем, далеко не всегда эти нормы (возмущающие многих зрителей и телевизионщиков) работают.

Например, в Украине показывают сериал "Сваты", главную роль в котором играет актер Федор Добронравов, попавший в список лиц, угрожающих нацбезопасности.

Правда, тут есть важный нюанс - этот фильм произведен "Кварталом 95" - компанией действующего президента.

Напомним, телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет седьмой сезон сериала "Сваты" производства "95 квартала".

Также мы сообщали, что опубликован фрагмент новогоднего концерта "Квартала-95" с президентом Зеленским.