Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда Украины в постановлении по делу № 654/1820/18 от 6 декабря 2021 года решила, что свидетель, который в уголовном производстве предоставлял сведения об известных ему обстоятельствах, не является субъектом, имеющим право на обжалование приговора в части оценки подлинности его показаний.

Об этом сообщает юридический ресурс "Лига.Закон" во вторник, 21 декабря.

В ст. 393 УПК определен исчерпывающий перечень лиц, имеющих право подать апелляционную жалобу.

Вместе с тем, каждый из определенных законодателем субъектов имеет право на обжалование судебного решения только по определенным мотивам и основаниям, то есть в определенной процессуально определенной части.

Поэтому для постановления решения о возможности осуществления производства в суде апелляционной инстанции апелляционному суду недостаточно установить принадлежность субъекта, подавшего жалобу, к лицам, определенным ст. 393 УПК, а необходимо правильно решить, не нарушены ли лицом, подавшим жалобу, пределы обжалования, установленные для нее уголовно-процессуальным законом.

Положения УПК не определяют как субъект апелляционного обжалования судебных решений свидетеля в уголовном производстве.

Однако к субъектам обжалования решения в апелляционном порядке могут быть отнесены, кроме лиц, указанных в пунктах 1-93 ч. 1 ст. 393 УПК, другие лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

При этом, согласно правовому заключению Верховного Суда Украины, изложенному в постановлении от 3 марта 2016 года (дело N 5-347кс15), отсутствие "других лиц" в исчерпывающем перечне субъектов обжалования, предусмотренном статьей 394 УПК, при условии, что судебное решение касается их прав, свобод и интересов, не является препятствием в доступе к правосудию и обращению в суд высшей инстанции, что предусмотрено частью второй статьи 24 настоящего Кодекса.

При решении вопроса относится лицо, подавшее жалобу, к субъектам апелляционного обжалования, определенным п. 10 ч. 1 ст. 393 УПК, апелляционному суду необходимо установить, может ли обжалованное судебное решение повлиять на объем прав и свобод или затрагивать интересы лица, под которыми следует понимать не просто заинтересованность в решении суда, а такие существенные интересы, которые на практике могут (должны быть) защищены путём пересмотра высшим судом обжалованного судебного решения.

То есть, предстоит определиться, способно ли это лицо с учетом норм процессуального закона защитить свои права, свободы и интересы другим способом, нежели путем апелляционного обжалования приговора в отношении другого лица.

Верховный Суд указал, что свидетель не вправе обжаловать судебное решение в отношении другого лица в уголовном производстве, в котором он предоставлял сведения об известных ему обстоятельствах, в части оценки достоверности предоставленных им показаний, так как, вынося приговор, суд в соответствии с процессуальным законодательством не решает вопрос в отношении прав, свобод и свидетельских интересов, а выполняет процессуальные обязанности по оценке доказательств, правильность которой может быть при определенных условиях проверена в пределах этого производства судом апелляционной инстанции.

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