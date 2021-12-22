Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко, который год назад обозвал полицейских "дебилами" из-за того, что те остановили его автомобиль, снова повторил оскорбление в адрес правоохранителей.

Об этом Галушко сказал комментируя происшествие журналистам.

"Там все вранье, что там написано. Не было ни одного нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые у меня находились в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они - "мы могли это сделать". Дебилы, значит", - заявил нардеп.

Напомним, 22 декабря в сети появилось видео годичной давности. Год назад машину Галушко остановила полиция за нарушение ПДД, его самого в авто не было. Но потом нардеп приехал на место происшествия и начал обзывать правоохранителей.

Фракция "Слуга народа" официально отреагировала на скандал и заявила, что видео было сделано ещё год назад и использовались тогдашним руководителем МВД (то есть - Аваковым) для шантажа нардепа. Обнародовали же его, согласно заявлению фракции, в качестве мести за то, что Галушко голосовал за отставку Авакова.

Примечательно, что сам Галушко опроверг заявление фракции и заявил, что в МВД давление на него не оказывали и инцидент был исчерпан еще год назад - копы извинились перед ним, а он попросил прощения у полиции за грубые высказывания.