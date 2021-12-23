В селе Струмовка, которое находится в Луцком районе Волынской области, одну из улиц планируют назвать в честь основательницы модного дома Chanel Коко Шанель.

Об этом сообщается в проекте решений 13-й очередной сессии Подгайцовского сельского совета.

"Присвоить название новой улицы на территории села Струмовка Подгайцовского сельского совета: улица Коко Шанель, Кумановского, улица Якубека, улица К.Шишко; улица Байдукова, улица Валента Сашко", - сказано в решении.

Примечательно, что на площадке электронных публичных закупок ProZorro еще с весны был заключен договор о текущем ремонте улицы под именем Коко Шанель.

Напомним, жители Херсона не поддержали переименование улицы Московской в ​​​​честь семьи Фальц-Фейнов. В обсуждениях участвовали 363 херсонца, из них 120 выступили за, 213 - против и 30 - воздержались.

Также сообщалось, что жители села под Николаевом отказались переимновывать улицу Валентины Терешковой. Свою позицию сельчане объяснили тем, что лицу назвали в честь первой в мире женщины-космонавта, а не политика, голосовавшего за присоединение Крыма к России или члена ЦК КПСС.