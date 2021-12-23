Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение руководителю частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 23 декабря.

Следователи заочно объявили о подозрении руководителю российской частной военной компании "Вагнер". Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведении агрессивной войны.

В СБУ заявляют, что подозреваемый - российский гражданин, который "возглавил ЧВК для осуществления скрытых военных операций РФ".

"Установлено, что в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Причем злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем", - сказано в сообщении.

Сообщается, что подозреваемый командовал подразделением"Вагнер", вместе с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, они вели боевые действия против ВСУ.

"Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" ​​украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным в этих боях участники ПИК понесли большие потери из-за отпора подразделениями ВСУ", - сообщили в СБУ.

Указано, что мужчина координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейского корпуса РФ. Его подозревают сразу по нескольким статьям:

ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Ведется досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Отметим, что руководителем ЧВК "Вагнер" считается бывший офицер спецназа ГРУ Дмитрий Уткин.

Напомним, Офис президента предлагал Бурбе должность посла в обмен на молчание об операции задержания "вагнеровцев".

Также сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер".