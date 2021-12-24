Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения британского суда, который по становил экстрадировать его в США.

Об этом 23 декабря сообщила его невеста Стелла Моррис в Твиттере.



"Сегодня утром в 11:05 Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США", - написала Моррис в соцсети.



По ее словам, прошение Ассанжа сейчас рассматривают судьи Высокого суда.



"Неизвестно, сколько времени займет принятие решения, но ожидается, что это произойдет не раньше третьей недели января", - добавила Моррис.

Напомним, Высокий суд Лондона 10 декабря разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

После этой новости стало известно, что еще в октябре Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Инцидент произошел прямо во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. В результате у 50-летнего узника произошло опущение века, а также наблюдались проблемы с памятью, признаки неврологического повреждения.

Между тем бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не стал прекращать уголовное преследование Эдварда Сноудена и Ассанжа, поскольку решил, что с ними сможет разобраться суд.