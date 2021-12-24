В детском лагере "Артек", который находится в Пуще-Водице под Киевом, отпраздновали день рождения нацистского коллаборанта Михайла Омеляновича-Павленко.

Об этом сообщает директор ГО "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

К снимкам, где дети рисовали портрет Омеляновича-Павленко, Долинский прикрепил письмо, в котором Омелянович-Павленко пишет: "Весть о создании дивизии СС "Галичина" наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!".

Биография Омельянович-Павленко - богата на предательства. Он родился в семье русского офицера с дворянскими корнями, служил в царской армии, воевал в Первую мировую, а в 1917 году, оказавшись в Одессе, примкнул к украинским силам, но в 1920 был изгнан из Украины после конфликта с Петлюрой.

В Украине оказался снова только во Вторую мировую, в 1942 он был назначен нацистами "гетманом украинского вольного казачества". Умер в 1952 году в Париже.

Ранее мы писали, что Долинский заявил, что издательство Рады выпустило хвалебную книгу о нацисте Бульбе-Боровце, массово уничтожавшем евреев.

Также л директор Украинского еврейского комитета сообщал, как во Львове торжественно отметили столетие со дня рождения пособника нацистов Щигельского.