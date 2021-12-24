За неделю с 18 по 24 декабря в Украине выявили 39 992 новых случаев COVID-19. Заболели 3 342 детей и 906 медицинских работников. Госпитализировали 12 027 человек, летальных исходов - 1 791. Выздоровели 101 829 человек.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 24 декабря, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины.

В ЦОЗ рассказали, что в двух областях Украины сохраняется красная зона карантинных ограничений - это Волынская и Запорожская области.

Все остальные области страны находятся в желтой зоне.

В ЦОЗ добавили, что уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.

Статистика заболеваемости коронавирусом за неделю. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в скором времени оставшиеся две области - Запорожская и Волынская - также покинут красную зону карантина. Ситуация в этих регионах стабилизировалась, и Минздрав уже попросил Кабмин созвать Госкомиссию по ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса.

Также мы писали, что ученые нашли непредсказуемый вариант "дельта" штамма коронавируса в семи регионах Украины.