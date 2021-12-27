Информация о том, действительно ли бывший глава "Правого Сектора" Дмитрий Ярош является советником или помощником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, что ранее опровергли в ВСУ, теперь засекречена.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Управления связей с общественностью ВСУ.

Указано, что информация о том, является ли Ярош штатным советником или помощником главнокомандующего ВСУ является конфиденциальной, а ее разглашение может принести вред и привести к нарушению прав и законных интересов.

Напомним, в начале ноября Дмитрий Ярош рассказал в своих социальных сетях о том, что он стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Почему создатель "Правого Сектора", который в России признан экстремистом и грозился повесить президента Зеленского на Крещатике мог стать советником Залужного подробно анализировала "Страна".

Однако через месяц, в начале декабря, в ВСУ не подтвердили информацию о том, что Ярош - это советник главнокомандующего. Более того - сообщили, что приказом главкома ВСУ институт советников на общественных началах в настоящее время отменен.