Объект "Скифское наследие", который установлен по ул. Библика в Харькове и названный пользователями соцсетей "Харьковским Стоунхенджем" снесут, а автор проекта не получит денег из бюджета.

Об этом заявил городской глава Игорь Терехов.

"Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью платить счета. Я и моя команда проекта не видели. Такой "Стоунхендж" нам не нужен", - приводит слова Терехова пресс-служба.

По словам Терехова, человека, который подписал документы об установлении объекта, уволили с должности. В то же время городской голова не уточнил, о ком идет речь.

Объект "Скифское наследие" – один из проектов-победителей общественного бюджета Харькова на этот год. Список проектов победителей был утвержден депутатами горсовета на сессии 30 декабря прошлого года.

Как заявил автор Евгений Кулик, проект направлен на повышение культуры и туристическую привлекательность города.

"Для повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности города Харькова в рамках этого проекта на придомовых территориях предлагается инициатива по образованию объектов, имитирующих исторические. В частности, предлагается возведение выставочно-образовательного объекта под названием "Скифское наследие ", – говорится в объяснении Кулика.

Также автор прогнозировал, что при реализации объект будет иметь не менее 500 тыс. пользователей каждый год, и считал, что его необходимо будет включить в список мест, предложенных туристам для посещения.

"Несомненно, что это будет интересно, и большинству жителей нашего города, и туристам, посещающим город Харьков. Пользователями этого проекта должны стать жители ближайших микрорайонов, также специалисты по истории и культуре, обычные люди, молодежь, школьники и студенты, другие категории граждан, жители нашего города и его гости, но чтобы этот проект и объект "Скифское наследие" заиграл на полную мощность, нужно, помимо его появления, включение его в список мест, предлагаемых для посещения туристами", - говорилось в описании проекта.

Бюджет проекта рассчитан на 1,5 млн грн., из которых почти две трети (907 тыс. грн.) назначалось на детали колонн и перекрытий, а еще 58 тыс. грн. – на две копии скифских каменных идолов.

Фото реализованного проекта появились в соцсетях 24 декабря с ироническими комментариями пользователей, назвавших объект "Харьковским Стоунхенджем". Они окрестили проект "инсталляцией "Деньги в никуда", "шлакоблокохендж", "ЖЭК-арт по-богатому" и т. п.

Объект представляет собой бетонные конструкции, неаккуратно заключенные в столбы, и П-образные арки, расположенные по круга Около двух столбов установлены фигуры, напоминающие скифских идолов.

Напомним, ранее директор Департамента по связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что бюджетные деньги на проект "Скифское наследие", который харьковчане окрестили "украинским стоунхенджем", выделены не будут.

Также "Страна" писала, что недавно под Луцком восстановили полюбившийся туристам знак Hollywood.