Украинский автоблогер Павел Кащук выложил видео, на котором ударный беспилотник "Байрактар" в Азербайджане взорвал дорогой автомобиль на российских номерах.

Ролик со спецэффектами появился в Фейсбуке блогера.

Главный редактор портала "Инфокар" приехал в Азербайджан делать обзор новой "Инфинити". И обнаружил, что тестовые машины часто приходят в Баку на российских номерах, в том числе и авто, которое он приготовился обозревать.

"Как мы теперь будем снимать? Тут же "Байрактары" летают, сейчас как ввалят", - сказал Кащук, позируя у таблички с автономерами.

Затем блогер начинает убегать от автомобиля, а в ролике используются нарисованные спецэффекты: к "Инфинити"подлетает беспилотник и бросает на крышу ракету, после чего авто взрывается.

В анонсе к видео Кащук называет свой креатив "бесплатным фейерверком к Новому году".

Ранее "Страна" писала, что в начале декабря стало известно о поступившем Турции от Украины новом большом заказе на беспилотники "Байрактар".

А немногим позже спикер ТКГ Алексей Арестович заявил, что в Украине будут производить беспилотники нового поколения.