В Тернопольской области продолжается тушение пожара на территории комбината хлебопродуктов.

Об этом сообщает в Facebook Государственная служба спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины во вторник, 28 декабря.

28 декабря, в 19:25, в ГСЧС поступила информация, что в г. Чорткив на территории комбината хлебопродуктов в отдельно стоящем складском здании, по предварительным данным, пустом, возник пожар крыши на площади около 1 тыс. 300 квадратных метров.

"Тушение пожара продолжается, не допущено распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо. Основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания и рядом с расположенным зданием железнодорожного депо. К месту пожара направлен пожарный поезд из города Тернополь. В 20:50 пожар локализован на площади 1 тыс. 300 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек и 8 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей.

В Тернопольской области продолжается тушение пожара на хлебокомбинате. Источник: Facebook/ГСЧС

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом спасатели шесть часов тушили масштабный пожар на пилораме.

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