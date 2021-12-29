Кабмин утвердил Порядок введения запрета или ограничения перемещения на случай введения в Украине военного положения. Такой документ принят на заседании правительства в среду, 29 декабря.

Согласно документу, запрет или ограничение вводится военным командованием на основании указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Предусматривается, что население сразу проинформируют об этом с помощью СМИ. В сообщении должны указываться обстоятельства, которые сложились в Украине или в отдельных ее местностях и неблагоприятные факторы военного характера, создающие угрозу для населения и существенно снижающие уровень обеспечения его жизнедеятельности.

Также должна быть озвучена такая информация:

обоснование необходимости введения запрета или ограничения на выбор места нахождения или места жительства лиц;

сроки введения этого запрета (ограничения);

список лиц, на которых запрет (ограничение) распространяется;

населенные пункты, на которые запрет (ограничение) распространяется;

другие мероприятия, которые заключаются в обеспечении выполнения указа Президента Украины о ведении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Ранее "Страна" писала о том, что Данилов объяснил, в каком случае в Украине молниеносно введут военное положение.

Также мы сообщали, что в КГГА решили вернуться к вопросу включения сирен в Киеве. Дату объявят позже.