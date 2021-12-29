В КГГА продолжают интриговать с вопросом включения сирен в столице. Там говорят, что от идеи испытывать сирены не отказывались и обязательно оповестят киевлян за 10 дней до этого.

Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук объясняя целесообразность включения сирен на полную громкость заявил, что проверка сирен хотя и проводится регулярно, но киевлянам нужно "хотя-бы послушать ее".

"Мы должны включить эту сирену. Услышать, что такое сирена. Никто из нас такого не слышал!", - заявляет он.

На самом деле нечто подобное киевляне слышали. Правда очень давно - в марте 1985 года, когда умер генсек КПСС Константин Черненко. Тогда по советской традиции заводы, фабрики и транспорт дали трехминутный гудок.

Вскоре после этого началась горбачевская перестройка, распался Советский Союз и никого больше таким образом в последний путь не провожали.

Напомним, 27 декабря в Киеве, не дожидаясь вступления в силу закона о "национальном сопротивлении" с 1 января, начали создавать отряды территориальной обороны. Также столичные власти порекомендовали киевлянам готовить "тревожные чемоданчики" на случай войны с Россией.

Между тем, в Минобороны считают, что Виталий Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России".