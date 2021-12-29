Замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко заявил, что жителям столицы стоит позаботиться о своих "тревожных чемоданчиках" на случай "вторжения Российской Федерации". Он также заявил, что эскалация боевых действий возможна в любой момент.

Об этом Андрей Крищенко рассказал в интервью "Главкому".

"Желательно всегда иметь набор вещей – так называемый "тревожный чемодан", который можно быстро взять с собой. В первую очередь, это – документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое. Желательно получить какие-то навыки первой медицинской помощи: не обязательно проходить курсы, сейчас много роликов на эту тему в интернете", – сказал он.

Кроме того, замглавы Киева убежден, что эскалация теоретически возможна в любой момент, поскольку война длится восьмой год.

"Местные власти могут прежде всего предоставить информацию. Человек, вооруженный им, может делать те или иные выводы и, соответственно, не будет поддаваться панике. Мы же не паникуем, когда садимся в самолет и каждый раз нам показывают, где находятся аварийные выходы, как пользоваться кислородными масками и где находится спасательный жилет. Это же не значит, что это обязательно понадобится. Просто эта информация для того, чтобы люди в критической ситуации четко понимали свои действия", – подытожил Крищенко.

Напомним, 27 декабря в Киеве, не дожидаясь вступления в силу закона о "национальном сопротивлении" с 1 января, начали создавать отряды территориальной обороны.

Между тем, в Минобороны считают, что Виталий Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России".