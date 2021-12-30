Сегодня около 03:00 на ул. Независимости в селе Печенеги Харьковской области неизвестные с помощью самодельной взрывчатки подорвали банкомат в здании больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенных убытков банковскому учреждению устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, сообщение о взрыве поступило в отделение полиции сегодня, 30 декабря, в 02:46.

"В ходе осмотра места происшествия специалисты Управления взрывотехнической службы областного главка полиции установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи Чугуевского районного управления полиции предварительно квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества - Ред.). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

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