В Одессе парень попал под трамвай и остался без ног

В Одессе, на площади Бориса Деревянко, под трамвай попал парень. Его госпитализировали с травматической ампутацией обеих ног.

Об этом в Facebook сообщает коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс".

Вечером 27 декабря пешеход переходил обособленный трамвайный путь в неустановленном месте, не устоял на ногах и упал под переднюю тележку вагона трамвайного маршрута №10, который направлялся к Старосенной площади.

На место аварии прибыли полицейские, сотрудники ГСЧС и медики, но не смогли ничего сделать до прибытия специального крана для поднятия трамвая. После поднятия трамвая парня увезла скорая помощь, как сообщают местные СМИ, он лишился сразу двух ног.

Ранее "Страна" писала, что в Днепре на пересечении улицы Пастера и проспекта Яворницкого трамвай №9 сошел с рельсов и зажал женщину между вагоном и светофором. От полученных травм она скончалась на месте.

Также мы рассказали, что в Одессе местная жительница в состоянии алкогольного опьянения переходила дорогу в неположенном месте и протаранила головой трамвай. Женщина получила травму головы, ее госпитализировали.