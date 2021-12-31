Министерство внутренних дел хочет обязать украинских водителей ездить весь год с включенными фарами, в то время как сейчас фары нужно включать только на протяжении семи месяцев.

Об этом сказано в проекте постановления Кабинета Министров "О внесении изменений в ПДД", пишут "Украинские новости".

Согласно нынешней нормы, все механические транспортные средства должны включать дневные ходовые огни (или ближний свет фар в случае их отсутствия) вне населенных пунктов в период с 1 октября по 1 мая.

Однако в МВД предлагают отказаться от этой нормы и установить такое требование на весь год. Такое изменение должно оказать положительное влияние на уровень безопасности дорожного движения и уменьшить количество ДТП.

Кроме того, предлагается изменить требования порядка использования шин по сезонам. В проекте постановления определили термины "шина летняя", "шина зимняя", "шина всесезонная". Хотя ввести запрет на эксплуатацию транспорта, если в период с 1 октября по 31 марта на нем установлены летние шины.

Напомним, согласно данным статистики количество камер автофиксации нарушений ПДД на дорогах не влияет на число аварий.

Также сообщалось, что к 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД.