С 4 января 2022 года в Киеве начнут работать 15 пунктов приема новогодних деревьев на базе предприятий "Киевзеленстроя".

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Десять пунктов откроют на территориях производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений (КП СЗН) и пять – на территориях усадеб лесничеств КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство".

Принести елку на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.

Сдать елки можно по следующим адресам:

КП СЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;

КП СЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;

КП СЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;

КП СЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;

КП СЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;

КП СЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;

КП СЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;

КП СЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;

КП СЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;

КП СЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;

Дарницкое ЛПХ – Бориспольское шоссе, 23 км;

Дарницкое ЛПХ – просп. Броварской, 2-А;

Дарницкое ЛПХ – ул. Радистов, 1-В;

Дарницкое ЛПХ – Никольское лесничество, квартал № 35;

Дарницкое ЛПХ – Броварское лесничество, квартал №72.

Пункты утилизации новогодних деревьев создают для того, чтобы растения, украшающие квартиры и дома киевлян по праздникам, могли принести пользу и после них. В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Ранее "Страна" писала, что в Одессе с 1 января использованные новогодние елки будут менять на сладости.

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