В своем новогоднем поздравлении-2022 президент Украины Владимир Зеленский вспомнил и о спортивных достижениях страны.

В частности, упомянуты были победы борца Жана Беленюка на Олимпиаде ("все шутили, что впервые политик и народный депутат не вывозит, а привозит золото в Украине"), достижение паралимпийцев в Токио, победа Усика над Джошуа.

В конце этой части Зе упомянул выступление сборной на Евро: "Она объединила нас и сделала счастливыми производителей успокоительного". А вот поражение в 1/4 турнира от Англии президент объяснил весьма необычно: "Проиграли только потому что наши ребята не хотели портить отношения со стратегическим партнером".

Напомним, что длительность новогоднего поздравления президента в этом году - 21 минута, что является абсолютным рекордом среди всех поздравлений украинских президентов за все годы.

В своем ролике Зеленский перечислил тех, кто, по его мнению, больше других достоин поздравлений в этом году. Также он поздравил врачей, сделавших миллионы прививок. И других медработников. Зеленский перечислил писателей, ученых, а затем водителей - "обычных людей, тех, кто просыпается первым и ложится последним". Детальнее о поздравлении читайте здесь.