За прошедшие сутки, 1 января, в Украине никого не госпитализировали с коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, за сутки были подтверждены всего 1 863 новых случая инфицирования, а в больницу при этом никого не отправили.

Кроме того, отсутствует информация о прививках, которые были сделаны вчера.

Напомним, за прошедшие сутки умерли 98 человек. А выздоровели 2 259 пациентов. Также известно, что коронавирус за сутки подтвердился у 12 медиков и 108 детей.

Ранее мы сообщали о том, что по состоянию на 1 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось за сутки на 5 026 человек. Это меньше, чем в последние три дня, когда фиксировали от 5 454 до 7 029 заражений в день. При этом на Киев пришлась одна пятая доли всех суточных заражений.

Между тем, ранее "Страна" информировала о том, что директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здоровья Ханс Клюге рассказал, что окончание пандемии коронавируса в мире возможно лишь при условии вакцинации 70% населения планеты.

Мы также рассказывали, что главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин разъяснял, что получившие курс вакцинации от коронавируса в 2021 году в следующем году обязаны будут ревакцинироваться.