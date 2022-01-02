Спортсмены, пилоты, врачи и другие. Кто был вместе с Зеленским на его новогоднем поздравлении
На новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского присутствовали граждане, которые отличились общественно важной деятельностью.
Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента.
Все из участников ролика, рассказали чиновники, отлились "незаурядными достижениями и показавшие исключительные результаты". Среди них были:
- Виталий и Василий Цильо – пилоты вертолета Airbus H145, эвакуировавшие младенца с врожденным пороком сердца;
- Сергей Трошин – летчик ГП "Антонов", под руководством которого доставляли вакцину от коронавируса и другие медицинские средства в разные города мира;
- Евгений Александров – шахтер из Краматорска, "ежедневно спускающийся под землю, чтобы нам было светло и тепло";
- Светлана Кульбака – технолог хлебзавода из Днепра, которая "ежедневно работает, чтобы нам было сытно и вкусно";
- Александр Ластовяк – строитель мостов;
- Андрей Шолков – металлург из Днепра;
- Илья Гельфгат – учитель физики и Герой Украины. Преподает в Харьковском физико-математическом лицее более 30 лет;
- Ирина Билинчук – учитель химии из Ворохты, которая "много лет каждое утро преодолевает пешком километры к школе в обычном карпатском селе";
- Михаил Сукмановский – священник из Золочева, обучающий людей с инвалидностью. Занимается социализацией детей и взрослых около 10 лет.
- Дарья Белодед – украинская дзюдоистка;
- Светлана Кузнецова – тренер Дарьи Белодед;
- Юрий Чебан – гребец-каноист;
- Людмила Чебан – тренер Юрия Чебана;
- Олег Верняев – гимнаст;
- Геннадий Сартинский – тренер Олега Верняева;
- Ярослава Магучих – легкоатлетка;
- Татьяна Степанова – тренер Ярославы Магучих;
- Жан Беленюк – борец греко-римского стиля;
- Владимир Шацких – тренер Жана Беленюка;
- Сергей Бубка – президент Национального олимпийского комитета Украины;
- Максим Крипак – 10-кратный паралимпийский чемпион, Герой Украины;
- Игорь Евтушенко – дворник, победитель чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу;
- Александр Лисица – врач-трансплантолог из "Охматдета";
- Виктор Парамонов – врач-гематолог из Черкасс, под руководством которого в Украине состоялась первая пересадка костного мозга;
- Олег Самчук – врач из Львова, сделавший первую пересадку легких;
- Алла Кужель – медсестра из Одессы, "Наставник года в медсестринстве";
- Александр Ковальчук – главный врач Центральной районной больницы Попасной, который провел более 380 операций;
- Светлана Ковалевич – мать 19 детей из села Глинное в Ростовской области;
- Александра Слюсаренко – после смерти обоих родителей занимается семьей из 10 братьев и сестер;
- Александр Панасенко – школьник из Запорожья, получивший "бронзу" на международных научных соревнованиях;
- Ярина Закалюжная – ученица, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket;
- Татьяна Тулайдан – 12-летняя девочка, которая спасла братьев и сестер в пгт Ясиня в Ивано-Франковской области;
- Владимир Николаев – заслуженный донор из Днепра, который сдавал кровь более 600 раз;
- Александр Цимбалюк – оперный певец, солист Национальной оперы Украины;
- Елена Потапова – балерина, Национальная легенда Украины;
- Мирослав Вантух – хореограф, Национальная легенда Украины;
- Герман Макаренко – дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины, ставший первым украинским лауреатом премии ЮНЕСКО;
- Олег Ангельский – профессор Черновицкого университета, лауреат уникальной международной премии имени Галилео Галилея;
- Олег Коростелев – руководитель ГП КБ "Луч";
- Татьяна Яловчак – уроженка Донбасса, которая покорила семь самых высоких вершин мира;
- Екатерина и Стефания Есипенко – супруга и дочь арестованного в аннексированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко;
- Евгений Сидоренко – танкист и Герой Украины;
- Дмитрий Коцюбайло – доброволец и Герой Украины;
- Эдуард Атрашкевич – пограничник и Герой Украины;
- Иван Винник – первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады;
- Владимир Соснин – старший лейтенант ВСУ, Герой Украины;
- Василий Тарасюк – лейтенант ВСУ, Герой Украины;
- Алексей Корецкий – капитан 2-го ранга ВМС ВСУ, командир фрегата "Гетьман Сагайдачный";
- Наталья Борисовская – старший сержант ВСУ, ушедшая в армию в 20 лет. С 2014 года воюет на фронте, командовала отделением разведки и даже сыграла свадьбу на передовой.
Напомним, появился полный текст поздравления президента Владимира Зеленского к Новому году.
Также "Страна" рассказывала, что говорят о новогоднем видео Зеленского.