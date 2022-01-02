На новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского присутствовали граждане, которые отличились общественно важной деятельностью.

Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента.

Все из участников ролика, рассказали чиновники, отлились "незаурядными достижениями и показавшие исключительные результаты". Среди них были:

Виталий и Василий Цильо – пилоты вертолета Airbus H145, эвакуировавшие младенца с врожденным пороком сердца; Сергей Трошин – летчик ГП "Антонов", под руководством которого доставляли вакцину от коронавируса и другие медицинские средства в разные города мира; Евгений Александров – шахтер из Краматорска, "ежедневно спускающийся под землю, чтобы нам было светло и тепло"; Светлана Кульбака – технолог хлебзавода из Днепра, которая "ежедневно работает, чтобы нам было сытно и вкусно"; Александр Ластовяк – строитель мостов; Андрей Шолков – металлург из Днепра; Илья Гельфгат – учитель физики и Герой Украины. Преподает в Харьковском физико-математическом лицее более 30 лет; Ирина Билинчук – учитель химии из Ворохты, которая "много лет каждое утро преодолевает пешком километры к школе в обычном карпатском селе"; Михаил Сукмановский – священник из Золочева, обучающий людей с инвалидностью. Занимается социализацией детей и взрослых около 10 лет. Дарья Белодед – украинская дзюдоистка; Светлана Кузнецова – тренер Дарьи Белодед; Юрий Чебан – гребец-каноист; Людмила Чебан – тренер Юрия Чебана; Олег Верняев – гимнаст; Геннадий Сартинский – тренер Олега Верняева; Ярослава Магучих – легкоатлетка; Татьяна Степанова – тренер Ярославы Магучих; Жан Беленюк – борец греко-римского стиля; Владимир Шацких – тренер Жана Беленюка; Сергей Бубка – президент Национального олимпийского комитета Украины; Максим Крипак – 10-кратный паралимпийский чемпион, Герой Украины; Игорь Евтушенко – дворник, победитель чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу; Александр Лисица – врач-трансплантолог из "Охматдета"; Виктор Парамонов – врач-гематолог из Черкасс, под руководством которого в Украине состоялась первая пересадка костного мозга; Олег Самчук – врач из Львова, сделавший первую пересадку легких; Алла Кужель – медсестра из Одессы, "Наставник года в медсестринстве"; Александр Ковальчук – главный врач Центральной районной больницы Попасной, который провел более 380 операций; Светлана Ковалевич – мать 19 детей из села Глинное в Ростовской области; Александра Слюсаренко – после смерти обоих родителей занимается семьей из 10 братьев и сестер; Александр Панасенко – школьник из Запорожья, получивший "бронзу" на международных научных соревнованиях; Ярина Закалюжная – ученица, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket; Татьяна Тулайдан – 12-летняя девочка, которая спасла братьев и сестер в пгт Ясиня в Ивано-Франковской области; Владимир Николаев – заслуженный донор из Днепра, который сдавал кровь более 600 раз; Александр Цимбалюк – оперный певец, солист Национальной оперы Украины; Елена Потапова – балерина, Национальная легенда Украины; Мирослав Вантух – хореограф, Национальная легенда Украины; Герман Макаренко – дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины, ставший первым украинским лауреатом премии ЮНЕСКО; Олег Ангельский – профессор Черновицкого университета, лауреат уникальной международной премии имени Галилео Галилея; Олег Коростелев – руководитель ГП КБ "Луч"; Татьяна Яловчак – уроженка Донбасса, которая покорила семь самых высоких вершин мира; Екатерина и Стефания Есипенко – супруга и дочь арестованного в аннексированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко; Евгений Сидоренко – танкист и Герой Украины; Дмитрий Коцюбайло – доброволец и Герой Украины; Эдуард Атрашкевич – пограничник и Герой Украины; Иван Винник – первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады; Владимир Соснин – старший лейтенант ВСУ, Герой Украины; Василий Тарасюк – лейтенант ВСУ, Герой Украины; Алексей Корецкий – капитан 2-го ранга ВМС ВСУ, командир фрегата "Гетьман Сагайдачный"; Наталья Борисовская – старший сержант ВСУ, ушедшая в армию в 20 лет. С 2014 года воюет на фронте, командовала отделением разведки и даже сыграла свадьбу на передовой.

Напомним, появился полный текст поздравления президента Владимира Зеленского к Новому году.

Также "Страна" рассказывала, что говорят о новогоднем видео Зеленского.