Украинцы на новогоднем обращении Зеленского. Скриншот из видео

На новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского присутствовали граждане, которые отличились общественно важной деятельностью.

Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента.

Все из участников ролика, рассказали чиновники, отлились "незаурядными достижениями и показавшие исключительные результаты". Среди них были:

  1. Виталий и Василий Цильо – пилоты вертолета Airbus H145, эвакуировавшие младенца с врожденным пороком сердца;
  2. Сергей Трошин – летчик ГП "Антонов", под руководством которого доставляли вакцину от коронавируса и другие медицинские средства в разные города мира;
  3. Евгений Александров – шахтер из Краматорска, "ежедневно спускающийся под землю, чтобы нам было светло и тепло";
  4. Светлана Кульбака – технолог хлебзавода из Днепра, которая "ежедневно работает, чтобы нам было сытно и вкусно";
  5. Александр Ластовяк – строитель мостов;
  6. Андрей Шолков – металлург из Днепра;
  7. Илья Гельфгат – учитель физики и Герой Украины. Преподает в Харьковском физико-математическом лицее более 30 лет;
  8. Ирина Билинчук – учитель химии из Ворохты, которая "много лет каждое утро преодолевает пешком километры к школе в обычном карпатском селе";
  9. Михаил Сукмановский – священник из Золочева, обучающий людей с инвалидностью. Занимается социализацией детей и взрослых около 10 лет.
  10. Дарья Белодед – украинская дзюдоистка;
  11. Светлана Кузнецова – тренер Дарьи Белодед;
  12. Юрий Чебан – гребец-каноист;
  13. Людмила Чебан – тренер Юрия Чебана;
  14. Олег Верняев – гимнаст;
  15. Геннадий Сартинский – тренер Олега Верняева;
  16. Ярослава Магучих – легкоатлетка;
  17. Татьяна Степанова – тренер Ярославы Магучих;
  18. Жан Беленюк – борец греко-римского стиля;
  19. Владимир Шацких – тренер Жана Беленюка;
  20. Сергей Бубка – президент Национального олимпийского комитета Украины;
  21. Максим Крипак – 10-кратный паралимпийский чемпион, Герой Украины;
  22. Игорь Евтушенко – дворник, победитель чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу;
  23. Александр Лисица – врач-трансплантолог из "Охматдета";
  24. Виктор Парамонов – врач-гематолог из Черкасс, под руководством которого в Украине состоялась первая пересадка костного мозга;
  25. Олег Самчук – врач из Львова, сделавший первую пересадку легких;
  26. Алла Кужель – медсестра из Одессы, "Наставник года в медсестринстве";
  27. Александр Ковальчук – главный врач Центральной районной больницы Попасной, который провел более 380 операций;
  28. Светлана Ковалевич – мать 19 детей из села Глинное в Ростовской области;
  29. Александра Слюсаренко – после смерти обоих родителей занимается семьей из 10 братьев и сестер;
  30. Александр Панасенко – школьник из Запорожья, получивший "бронзу" на международных научных соревнованиях;
  31. Ярина Закалюжная – ученица, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket;
  32. Татьяна Тулайдан – 12-летняя девочка, которая спасла братьев и сестер в пгт Ясиня в Ивано-Франковской области;
  33. Владимир Николаев – заслуженный донор из Днепра, который сдавал кровь более 600 раз;
  34. Александр Цимбалюк – оперный певец, солист Национальной оперы Украины;
  35. Елена Потапова – балерина, Национальная легенда Украины;
  36. Мирослав Вантух – хореограф, Национальная легенда Украины;
  37. Герман Макаренко – дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины, ставший первым украинским лауреатом премии ЮНЕСКО;
  38. Олег Ангельский – профессор Черновицкого университета, лауреат уникальной международной премии имени Галилео Галилея;
  39. Олег Коростелев – руководитель ГП КБ "Луч";
  40. Татьяна Яловчак – уроженка Донбасса, которая покорила семь самых высоких вершин мира;
  41. Екатерина и Стефания Есипенко – супруга и дочь арестованного в аннексированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко;
  42. Евгений Сидоренко – танкист и Герой Украины;
  43. Дмитрий Коцюбайло – доброволец и Герой Украины;
  44. Эдуард Атрашкевич – пограничник и Герой Украины;
  45. Иван Винник – первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады;
  46. Владимир Соснин – старший лейтенант ВСУ, Герой Украины;
  47. Василий Тарасюк – лейтенант ВСУ, Герой Украины;
  48. Алексей Корецкий – капитан 2-го ранга ВМС ВСУ, командир фрегата "Гетьман Сагайдачный";
  49. Наталья Борисовская – старший сержант ВСУ, ушедшая в армию в 20 лет. С 2014 года воюет на фронте, командовала отделением разведки и даже сыграла свадьбу на передовой.

Напомним, появился полный текст поздравления президента Владимира Зеленского к Новому году.

Также "Страна" рассказывала, что говорят о новогоднем видео Зеленского.

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